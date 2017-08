VLAK-Regeringens erhvervs- og iværksætterudspil skal styrke fremtidens virksomheder

Onsdag 30. august 2017 kl: 12:54

Af: Redaktionen VLAK-Regeringens udgangspunkt er et motto om, at det skal være nemmere for danske virksomheder at vokse sig store. Og flere danskere skal investere i fremtidens danske erhvervssucceser.Erhvervs- og iværksætterudspillet "Sammen om fremtidens virksomheder” omfatter 22 initiativer, der skal styrke erhvervslivet, skabe en bedre iværksætterkultur og en bred aktiekultur for at understøtte fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. Samlet set vil VLAK-Regeringen bruge op til 12 milliarder kroner frem mod 2025.- Regeringen ønsker at styrke de mange nye og mindre virksomheder, som skal være med til at skabe fremtidens vækst og arbejdspladser. Med udspillet giver vi de små og mellemstore virksomheder bedre mulighed for at rejse kapital til at vokse sig store, og vi investerer i digitaliseringen, så danske virksomheder bliver digitale frontløbere, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og fortætter:- Regeringen ønsker også, at langt flere danskere tager del i de virksomheder, som vil tegne dansk erhvervsliv i fremtiden. Derfor gør vi det nemt og attraktivt at investere i aktier – blandt andet gennem en aktiesparekonto med en attraktiv beskatning. Det er godt for den enkelte, og det er med til at rejse kapital til de små og nye virksomheder.Brian Mikkelsens ministerkollega, finansminister Kristian Jensen (V), fremhæver, at Danmark som et lille land er afhængig af, at borgere og virksomheder kan handle med andre lande.- Derfor har Danmark haft stor gavn af globaliseringen. Når Danmark kan tiltrække store globale virksomheder som Facebook og Apple, er det med til at skabe vækst og øget produktivitet. Det er også en gevinst for både dansk økonomi og den enkelte arbejdsplads, når udlændinge kommer til Danmark for at arbejde. Samtidig er høj kvalitet og specialiseret viden afgørende for, at danske virksomheder som Novo Nordisk, Haldor Topsøe og Kamstrup kan blive ved med at udvikle sig og skabe vækst. Men vi må ikke tage for givet, at vi bliver ved med at føle os som vindere i en verden, hvor medarbejdere og arbejdspladser hastigt flytter sig rundt. Derfor skal vi hjælpe vores virksomheder med at være innovative og udnytte ny teknologi, så nye store succeser ikke går udenom Danmark, siger Kristian Jensen, der følges op af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA).- Danskerne skal have meget bedre betingelser for at omsætte virkelyst til nye virksomheder og gode job, siger Simon Emil Ammitzbøll.Med pakken vil VLAK-Regeringen - hvis et flertal i Folketinget tillader det - dreje på mange håndtag samtidig. VLAK-Regeringen vil forsøge at gøre det mere attraktivt at starte virksomhed, nemmere at få virksomheder til at vokse og billigere at være dansker.- Vi går blandt andet til kamp mod besværlige afgifter. Den første, vi siger farvel til, er nøddeafgiften. Og med lavere takster over Storebælt knytter vi landet tættere sammen, siger Simon Emil Ammitzbøll.VLAK-Regeringens 22 initiativer:1. Aktiesparekonto2. Lavere skat på aktieindkomst3. Investorfradrag (fradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder) 4. Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier5. Øget aftalefrihed og klarhed om reglerne i medarbejderaktieprogrammer 6. Bedre skattevilkår for opsparing i investeringsforeninger7. Tiltrækning af udenlandsk kapital til danske investeringsforeninger8. Lempede regler for placering af privatadministrerede pensionsordninger 9. Øget gennemsigtighed i pensionsselskabernes aktieinvesteringer10. Strategi for Danmarks digitale vækst 11. Strategi for deleøkonomi12. Cirkulær økonomi13. Lavere takster for Storebæltsbroen14. Afskaffelse af nøddeafgiften15. Sanering af afgifter16. Udformning af konkret model for ACE17. Sænkelse af kapitalkrav for aktieselskaber18. Højere skattefradrag for forskning og udvikling (FoU)19. Udvidelse af forskerskatteordning fra 5 til 7 år20. Vækstplan for Life Science21. Udvidelse af DIS-ordningen til søfolk på offshore specialskibe22. Afskaffelse af registreringsafgift på handelsskibeDa VLAK-Regeringen er en mindretalsregering, er det holdningen blandt de øvrige partier i Folketinget, der afgør, om forslagene bliver ført fra Christiansborgs verden og ud i virkelighedens verden. Da VLAK-Regeringen er baseret på Dansk Folkeparti’s mandater, er Dansk Folkeparti’s holdning langt hen and vejen afgørende.VLAK-Regeringens udspil indeholder ikke nogen forklaring på, hvor pengene skal komme fra.









