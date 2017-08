Aarhus’ borgmester præsenterer budget med investeringer i byens infrastruktur

Onsdag 30. august 2017 kl: 12:27

Af: Redaktionen Udgangspunktet for budgetforslaget er, at den økonomiske udvikling Aarhus-området er præget fremgangen i den danske økonomi. Aarhus er en vækstkommune og forventer, at befolkningen vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Samtidig er Aarhus et vækstcenter for hele regionen med en vækstudvikling, der ifølge borgmesteren kræver investeringer i infrastruktur i en helt ny skala.

I det budgetforslag, som Jacob Bundsgaard lagde frem tirsdag, er der taget højde for den historisk høje vækst i Aarhus ved at prioritere penge til store investeringer i byens fortsatte udvikling, ikke mindst inden for infrastruktur. Samtidig afsættes der markante beløb på at opretholde den gode service, der leveres til borgerne. I budgetforslaget er der i budgetperioden således prioriteret ekstra 1,3 mia. kr. til den borgernære service. Budgettet på de store velværdsområder stiger via budgetmodellerne hvert år med ca. 125 millioner kroner.













Budgetforslaget indeholder følgende investeringer på infrastrukturområdet



Aarhus Kommune skal:

investere massivt i ny infrastruktur i alt over 1 milliarder kroner i perioden

gå i gang med at etablere Beder-Bering vejen

gå i gang med at udbygge letbanen til Aarhus Ø

kommer med 75 millioner kroner til Aarhus Lufthavn A/S. Investeringen skal sikre, at der gennemføres en rekonstruktion af lufthavnen, så den fremover kan understøtte Aarhus-området og dets erhvervslivs vækst- og udviklingsmuligheder

For at kunne omsætte den stigende internationale opmærksomhed til tiltrækning af turister afsættes der 5 millioner kroner årligt til udvikling af turisme og den internationale infrastruktur, der betjener Aarhus





