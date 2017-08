Orkan i Texas puster forsinkelser i vejret

Onsdag 30. august 2017 kl: 12:14

Af: Redaktionen Orkanen har også forårsaget store oversvømmelser, der har betydet, at havneterminalker, større hovedveje, jernbaner, lufthavne, told-steder og lagerbygning og transportfirmaer er blevet lukket og vil først åbne igen, når vandet er væk.Harvey betegnes som den værste siden 2005, hvor orkanen Katrina kom ind over staten Florida til staten Louisiana og ramte byen New Orleans.









