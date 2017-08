Svensk havn med udenlandske forbindelser styrker sin ro/ro-position

Onsdag 30. august 2017 kl: 11:53

Af: Redaktionen Tre færgerederier sejler fra Trelleborgs Hamn. det er TT-Line, Unity Line og Stena Line, som samlet besejler havnen med 12 færger.





Trelleborgs Hamn oplyser, at der inden årets begyndelse var budgetteret med en vækst på 3 procent i 2017. Det er trafikken til og fra Polen, der er øget mest i løbet af 2017.









- Men allerede nu ligger vi 100 procent over, siger Tommy Halén, der er administrerende direktør i Trelleborgs Hamn, der ligger i det sydlige Skåne.









- Vi er Skandinaviens største ro/ro-havn og har omkring 700.000 lastbiler og trailere pr. år. En øgning på seks procent bliver et stort antal enheder at håndtere i og uden for havnen, siger han videre.









Den øgede trafik har i løbet af sommeren betydet øget kødannelser, hvilket Tommy Halén tager som argument for, at infrastrukturen til og fra havnen skal udbygges.









En anden udfordring, som færgerederierne, der sejler til Swinoujscie i Polen, skal håndtere, er størrelsen på færgelejerne. Der er ifølge Tommy Halén for lidt plads til at håndtere de færger, som rederierne ønsker at sejle med.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.