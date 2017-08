Nye RoPax-færger vil sejle mere økonomisk

Onsdag 30. august 2017 kl: 11:15





Tekniske specifikationer på Stena Lines nye RoPax-færger

Længde: 214,5 meter

Dybde: 6,4 meter

Bredde: 27,8 meter

Kapacitet bildæk: 3.100 banemeter + 120 personbiler

Kapacitet passagerer: 1.000

Kahytter: 175

Motorer: 2 x V12 4-stroke diesel (2 x 12,600 kW)

Hastighed: 22 knob

Skibsværft: AVIC Weihai Shipyard, Kina (Fotografik: Stena Line)



Af: Redaktionen Stena Line’s fire nye færger vil være 50 procent større end standarden for RoPax-færger - og nok så væsentligt vil de være meget energieffektive.- De nye færger vil være blandt de mest energieffektive i verden med cirka 25 procent lavere CO2-emissioner pr. lastenhed sammenlignet med tilsvarende RoPax-færger, fortæller Niclas Mårtensson, der er administrerende direktør i Stena Line.Han peger på, at Stena Lines mål er at være førende inden for udviklingen af bæredygtighed i rederibranchen og sætte en ny industristandard med hensyn til drift, emissioner og konkurrencedygtighed. Færgerne vil gøre brug af traditionelt brændstof, men kan ombygges til brug af gas. Ligeledes er færgerne forberedt til brug af scrubbere og katalysatorer, hvilket vil give Stena Line endnu større fleksibilitet i fremtiden.- Gennem standardisering og indbygget fleksibilitet planlægger vi at sikre et meget pålideligt færgekoncept, der vil skabe endnu bedre betjening af vores kunder. Vi forventer fortsat vækst inden for færgetransport, og dette er et vigtigt skridt i forberedelsen af vores forretning til denne vækst, siger Niclas Mårtensson videre.Færgerne, der får en kapacitet på 1.000 passagerer og 120 personbiler, vil blive leveret i 2019 og 2020, og kontrakten indeholder en option på yderligere fire RoPax-færger af samme type. Stena Line forventer at indsætte de fire nye færger på det Irske Hav mellem Irland og England.