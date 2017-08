Stort vognmandsfirma på Sjælland gør en indsats mod højresvingsulykker

Onsdag 30. august 2017 kl: 10:28

Kør ikke på cykel med høretelefoner i ørerne

Brug cykelhjelm

Vær synlige i trafikken

Af: Redaktionen Budskabet fra Johs. Rasmussen, Svebølle A/S, er, at en cyklist eller 15 skolebørn let gemme sig i en lastbils blinde vinkel. Og at det derfor er vigtigt at holde sig væk fra den blinde viklet og i stedet for blive set af lastbilchaufføren.- Det kan være svært at forestille sig, hvor meget der egentlig kan gemme sig i blinde vinkler, og derfor vil vi gerne være med til at gøre kommunens børn sikrere i trafikken. Hver eneste højresvingsulykke er én for meget, og vi vil gerne løfte vores del af ansvaret for at forebygge alle slags ulykker, siger Lars Jensen, der er masterdriver hos Johs. Rasmussen, Svebølle A/S.Johs. Rasmussen, Svebølle A/S har tidligere stillet lastbiler og chauffører til rådighed for enkelte skoleklasser, men for første gang har vognmandsfirmaet tilbudt at besøge alle kommunens 6. klasser. Alle skoler har sagt ja tak til tilbudet og får i denne uge besøg af to chauffører og en lastbil. De kommer kørende med budskaber som:- Vi oplever, at når vi kommer ud med vores lastbil og børnene selv får lov at opleve, hvordan verden ser ud fra førerhuset, så bliver budskaberne mere levende, og vi håber, at de dermed også har større effekt hos børnene end den traditionelle klasseundervisning alene, siger Lars Jensen.At det netop er 6. årgang, der får besøg, skyldes, at børnene i forvejen modtager cykelundervisning og også tager en cyklistprøve i skolen i løbet af skoleåret.







- Vi er rigtig glade for, at en af vores lokale virksomheder melder sig på banen for at hjælpe med at løse en vigtig opgave. Det er endnu et eksempel på det fremragende samarbejde, vi har med blandt andet virksomheder og frivillige her i kommunen, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen, fra fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.





Johs. Rasmussen, Svebølle A/S’s lastbil og chauffører besøgte mandag formiddag Ryngevangskolen, der dækker Rynkevang, Tømmerup og Årby. Her mødte de to lastbilchauffører knap 90 børn, som de underviste og bød inden for i deres lastbil. Mandag eftermiddag var de på Hvidebækskolen, hvor de mødte 50 elever.





Tirsdag var chauffør og lastbil på besøg på skolen, der dækker Buerup, Høng og Løve/Ørlslev. Her er mødte de to lastbilchauffører knap 78 børn, som de underviste og bød inden for i deres lastbil. Tirsdag eftermiddag kom de til Svebølle Skole og mødte 45 elever fra 6. klasse.





Onsdag formiddag er de i Gørlev - Kr. Helsinge, hvor 45 elever vil tage mod chauffører og lastbil. Onsdag eftermiddag kommer de til Nyrup - Raklev, hvor godt 80 elever på Nyrupskolen vil tage mod dem.





Torsdag formiddag kører chauffører og lastbil til Herredsåsen - Røsnæs, hvor de skal møde knap 90 elever på Herredsåsen Skole.





Torsdag eftermiddag ankommer de til Sigrid Undset skolen, hvor ca. 10 specialelever møder lastbilen og chaufførerne.











