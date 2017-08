København halverer CO2-udledning fra gadebelysning

Onsdag 30. august 2017 kl: 09:56

Af: Redaktionen Investeringen betyder, at københavnere og andre mennesker vil komme til at se byen i et nyt lys i de mørke timer. Kommunen har brugt de nævnte 283 millioner kroner til at udskifte de ældste knap 19.000 ud af byens 45.000 gadelamper med nye LED-lamper. Udskiftningen mere end halverer kommunens samlede energiforbrug på byens gadebelysning. Det svarer til energiforbruget fra 4.600 lejligheder.



Den store udskiftning er afsluttet, og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger forsøge at skaffe 106 millioner kroner til en udskiftning af yderligere 9.000 gadelamper. Det vil bringe den samlede energibesparelse fra gadebelysningen op på 70 procent, da disse lamper også bruger mere strøm end moderne LED-lamper.









teknik- og Miljøforvaltningen forventer med udskiftningen at kunne spare 12,4 millioner kroner årligt på energiforbruget i forhold til 2013.







Lyskvaliteten er med de nye gadelamper blevet forbedret. Det er vejenes størrelse og anvendelse, der afgør lysets styrke og farve. De store trafikveje havde med de gamle gadelamper et dunkelt og orange lys. Med de nye lamper vil det være mere klart og lyst. Det øger oplevelsen af tryghed, da man for eksempel nemmere kan se forbipasserendes ansigter. Samtidig rammer lyset veje, cykelstier og fortove mere præcist, hvilket blandt andet gør det lettere for bilisterne at se cyklister og fodgængere. På den måde understøtter den nye belysning også trafiksikkerheden.





- I København skal vi have en nultolerance overfor trafikdrab og alvorlige uheld. Det kræver, at vi sætter ind på alle fronter og investerer i flere cykelstier, ombygning af kryds og bedre forhold for fodgængerne. Og fremover vil gadebelysningen også medvirke til at nå ambitionen, siger Morten Kabell.







På villavejene får gadelamperne et varmere hvidt lys og lavere lysstyrke end på de store trafikveje, hvilket skal understøtte den fredelige atmosfære. Her bliver lyset dæmpet til halvt niveau om natten for at indbyde til mere ro, uden at det går ud over trafiksikkerheden, da der er meget begrænset trafik om natten. Samtidig har villavejene fået nye master og nedgravet de gamle kabler, der hang i luften.







Til den nye gadebelysning er knyttet et trådløst kommunikationsnetværk. Det betyder blandt andet, at hver enkelt gadelampe kan fjernstyres, og at der bliver mulighed for, at lamperne fremover selv melder ind om driftsfejl. Det gør det enklere og hurtigere at rette fejl med belysningen og udskifte defekte lamper. Københavnerne kommer dermed til at opleve en større stabilitet i belysningen.







Det er den globale franske lys- og trafikvirksomhed Citelum, der har stået for udskiftningen af gadebelysningen i tæt partnerskab med kommunen. Citelum har aftale med Københavns Kommune om drift og vedligeholdelse af gadebelysningen frem til 2025.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.