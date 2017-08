Byretten i København idømte fire Uber-chauffører bøder på mellem 40.000 og 486.500 kroner

Mandag 28. august 2017 kl: 14:57

En tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 5.427 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 486.500 kr.

En anden tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 1.282 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 110.000 kr.

En tredje tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 609 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 60.000 kr.

En fjerde tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 399 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 40.000 kr.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Københavns Byret afsagde mandag dom i fire sager mod fire personer, der stod tiltalt for at have overtrådt taxikørselsloven, bekendtgørelsen om særlige krav til taxier mv. og Færdselsloven ved at have udført taxikørsel i strid med de godkendelseskrav, der gælder til fører og bil.De fire tiltalte og nu dømte personer havde transporteret andre personer mod betaling fra et punkt til et andet via den amerikanske Uber-app, som passagerne havde brugt til at bestille kørslen og betale for den, og hvor Uber derefter afregnede med chaufføren på en bankkonto.Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog retten udgangspunkt i den indkørte bruttoindtægt.Et af spørgsmålene for retten var, om det var i strid med EU-retten at benytte oplysninger, som politiet havde indhentet hos Skat, som bevis i sagerne. Der var tale om nogle oplysninger, som Skat med hjemmel i EU-direktiv 2011/16/EU havde modtaget fra det hollandske skattevæsen til skattekontrolformål, og som oprindelig stammede fra Uber’s europæiske moderselskab, Uber B.V., der har hovedsæde i Holland.Retten fandt, at oplysningerne kunne benyttes som bevis i sagerne, fordi betingelserne i artikel i 16, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU var opfyldt.