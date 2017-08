To ud af tre alvorlige cykelulykker sker i kryds

Mandag 28. august 2017 kl: 13:01

Af: Redaktionen De senere år har der samlet set været et fald i antallet af trafikulykker, men kigger man på cykelulykkerne, er der ikke samme positive udvikling. Her ligger antallet af ulykker stabilt, og det er tydeligt, at især kryds er risikable for de cyklende.Ifølge tal fra Vejdirektoratet blev i alt 81 cyklister dræbt, mens 1.744 kom alvorligt til skade ved trafikulykker i kryds i perioden fra 2012-16. En ny kampagne vil opfordre bilister og cyklister til at orientere sig bedre i vejkryds, så flere ulykker kan undgås.





- Cyklister er sårbare og kan let blive overset i kryds. Den nye kampagne - Brug 2 sek. mere - henvender sig til både cyklister og bilister med en opfordring til, at alle orienterer sig grundigt, når de kører ud i et kryds, siger Michelle Laviolette, der er projektleder i Rådet for Sikker Trafik.





Brug 2 sek. mere

Kampagnen omfatter dels en ny kampagnefilm - Brug 2 sek. mere - som man vil kunne se på sociale medier og i biograferne de næste tre uger - dels en kampagne, der kører ude i trafikken i virkelighedens verden i fem udvalgte kommuner - København, Odense, Aarhus, Haderslev og Helsingør - med skilte eller kampagnebudskabet "Brug 2 sek. mere" malet på cykelstier i nærheden af kryds.





- Bruger bilisterne og cyklisterne bare et øjeblik mere på at kigge sig for, vil mange ulykker kunne undgås. Det er et fælles ansvar at undgå krydsulykkerne, så flere kommer sikkert frem, siger Michelle Laviolette.





De alvorligste ulykker sker typisk, når en bil skal svinge til højre eller venstre og overser en cyklist, der skal lige ud. Ulykkerne sker ofte i myldretiden og rammer både mænd og kvinder i alle aldre.





Gode råd til cyklisterne:

Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

Vær særligt opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.

Gode råd til bilisterne:

Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.

Vær særligt opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.

Sænk farten.

Dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister pr. politikreds (2012-2016):

Københavns Vestegns Politi: 164

Københavns Politi: 413

Midt- og Vestsjællands Politi: 90

Nordsjællands Politi: 160

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi: 97

Midt- og Vestjyllands Politi: 130

Nordjyllands Politi: 160

Sydøstjyllands Politi: 125

Syd- og Sønderjyllands Politi: 134

Østjylland: 188

Bornholms Politi: 12

Fyns Politi: 152





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.