Tungvogncenter Syd er i øjenhøjde med busbranchen

PÅ JOB I BUSBRANCHEN:

Tirsdag 29. august 2017 kl: 07:00

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Mikael Hansen, Stig Simonsen er chef for Tungvogn- center Syd, som har hjemsted på politigården i Vejle hos Sydøstjyl- lands Politi. Han er chef for 30 med- arbejdere, blandt disse også en jurist og 3 bilinspektører.- Tungvognscentret er opdelt i seks fagområder. Bus er ét af de seks områder. Vi er altså specialister, og det betyder, at vi er i øjenhøjde med branchen - også med busbranchen. Vi har en faglig viden, som i princippet svarer til den, som busvognmændene og buschaufførerne har,siger Stig Simonsen, der peger på, at det har medført et markant forbedret forhold til busbranchen.Du kan læse hele artiklen i Magasinet Bus 7/8 - 2017, som du kan hente