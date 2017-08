Ny taxilov vil vende op og ned på taxierhvervet

Mandag 28. august 2017 kl: 08:00

Af: Mikael Hansen Det var nok den amerikanske kørselstjeneste Uber's ankomst og ekspansion i København, der for alvor overbeviste politikerne om, at taxiloven skulle moderniseres. I første omgang var Uber's app meget overbevisende som eksem- pel på, hvor lettilgængeligt og brugervenligt, taxikørsel kunne være. Kort tid efter kom tømmermændene: Uber's chauffører kørte uden tilladelse og uden såkaldte ”ordnede forhold” - ren pirattaxivirksomhed og social dumpning endda med politisk opbakning fra flere partier!VLAK-Regeringen spillede ud i november 2016 med et forslag om en vidtgående liberalisering af taxierhvervet - formålet var øjensynligt at kunne rumme både det nuværende taxierhverv og Uber under samme hat.







Men den gik alligevel ikke! Det brede politiske forlig fra februar 2017 blev et kompromis mellem regulering og liberali-

sering. Den liberale transportminister Ole Birk Olesen (LA) fik klø i pressen for sin præstation. Pressen havde Uber

på hjernen. Til gengæld åbnede kompromisset for løsning af en lang række af taxierhvervets øvrige problemstillinger.





