Ekspresbussen skærer en time af rejsetiden

MAGASINET BUS VAR PÅ TUR OVER KATTEGAT:

Lørdag 26. august 2017 kl: 08:00

Af: Jesper Christensen Billetten til Kombardo Expressen, som Molslinjen har sat ind med tre daglige afgange i hver retning, og som køres af Herning Turist, blev købt over Expressens web-side. Billetten kom på mail, så det eneste, vi skulle huske, var at have den rigtige mobile enhed med - altså den med adgangen til vores email.





Det var let at finde bussen på Aarhus Rutebilstation. Den hvide bus med en blå bølge signalerede Molslinien, og med Kombardo Expressen på siden var den store Setra dobbeltdækkerbus umulig at overse blandt de mange blå og gule busser og en enkelt lysegrøn med orange stafferinger fra den direkte konkurrent på forbindelsen mellem Aarhus og København - FlixBus.











her: Du kan frit læse hele artiklen i magasinet Bus 7/8, som du kan hente

















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.