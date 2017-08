Vognmandsfirma ruller sig ud med kran midt på trailerladet

Fredag 25. august 2017 kl: 09:55

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye trækker er blandt andet leveret med I-Shift gearkasse, komfort-førerhuspakke, ACC intelligent fartpilot, køleskab, navigation, cyklistkamera og et performance-lydanlæg.Bilen er bygget op med hydrauliksystem til kran hos Brdr. Platz i Haderslev, der også har bygget den efterfølgende tre-akslede trailer op. Traileren, der er leveret som en tre-akslet sættevogn med to drejbare aksler og en løftbar aksel, er bygget op med en centermonteret HIAB 188-kran med to hydrauliske udskud. Foran kranen er der monteret automatisk rullepresenning, så godset i den ende ikke bliver vådt.Bagenden er opbygget således, at den kan skydes op til 2.000 mm bagud, så vogntoget kan køre med længder på op til 15 meter.Vogntoget er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.