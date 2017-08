DAF’en er opbygget med hejs og kran

Fredag 25. august 2017 kl: 09:48

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede DAF er en CF-model med en seks-cylindret motor, der kan yde op til 510 hk. Lastbilen er opbygget med et tre-vejs Sawo-hejs og en Hiab 244 Hipro-kran og leveret af Lastas Trucks Danmark A/S i Hedensted.Lastbilen er leveret med et Day Cap førerhus med kofanger i galvaniseret stål, farvet glas, el-ruder, lygteenheder i kofanger med kombineret tågelygte- og kurvelysfunktion.På lastbilen er der monteret holder for kost, skovl og skraber, bak-, cyklist- og frontkamera.Den nye DAF er leveret af Jacob Jørgensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.H. Nielsen & Sønner i Bagsværd er en over 75 år gammel vognmandsforretning.