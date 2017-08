Vestre Landsret udsætter sag om brud på køre- og hviletidsreglerne

Torsdag 24. august 2017 kl: 10:33

Af: Redaktionen Vestre Landsret har i en kendelse i denne uge besluttet at udsætte en køre- og hviletidssag fra Thisted, som i sin karakter vil være omfattet af de nye og mere lempelige af køre- og hviletidssanktioner, som et politisk flertal vedtog tidligere i år.Landsretten har med sin kendelse tilsidesat anklagemyndighedens påstande om, at sagen skal afgøres efter de nuværende sanktionsregler med store bøder og frakendelser af føreretten til følge.Sagen fra Thisted kommer dermed over i bunken af sager, som formentlig skal afgøres efter de nye, lempeligere regler, der er vedtaget i Folketinget, men endnu ikke ført ud i virkelighedens verden.Erik Østergaard, der er administrernede direktør i vognmandsorganisationen DTL, roser forsvarsadvokat Jacob Forman, der har ført sagen for Byretten og har forsbaret branchens opfattelse af, at sager af bagatelagtig karakter skal afgøres efter de nye regler.- Det her er et gennembrud for en rækker sager, hvor chauffører står til at miste deres levebrød, hvis anklagemyndighedens påstande bliver fulgt. Det viser samtidig det helt urimelige i, at ikrafttrædelsen af de nye regler skal afvente politiets it-systemer. Jeg forventer, at transportministeren nu lytter og medtager Landsrettens syn på sagen i sine bestræbelser på at få sat reglerne i kraft straks, siger Erik Østergaard.Sagen fra Thisted blev indbragt for Landsretten af anklagemyndigheden, efter at byretten traf afgørelse om at udsætte sagen, fordi Folketinget har vedtaget nye sanktioner for køre- og hviletidsovertrædelser, der kan betegnes som bagatelagtige.I de nye sanktioner har Folketinget indlagt et grundhensyn om, at der skal være proportionalitet mellem forseelsen og de straffe og sanktioner, som påføres vognmænd og chauffører. Det skal for eksempel også være muligt at beholde kørekortet til andre bil-kategorier, selvom man bliver frakendt det store kørekort.Forsvarsadvokat Jacob Forman fører i øjeblikket en række lignende sager ved byretter rundt omkring i landet.- Jeg er glad og stolt over at have medvirket til at anklagemyndighedens helt urimelige holdning nu bliver afvist. Retten i Thisted viste vejen, og en enig domsmandsret i Vestre Landsret cementerede den vej med en afvisning af anklagemyndighedens påstand om, at chauffører og vognmænd skulle finde sig i at blive fradømt kørekortet i perioden frem til at de måtte blive færdige med deres systemer, siger Jacob Forman.Han peger på, at hvis anklagemyndigheden er uenig i afgørelsen fra Vestre Landsret, skal de søge afgørelsen indbragt for Højesteret.