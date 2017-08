Hvordan bliver fremtidens taxibranche?

KONFERENCE

Onsdag 23. august 2017 kl: 09:36

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den kommende revision af taxiloven er en milepæl i fornyelsen af persontransporten. Loven vil give nye muligheder for produkt- og forretningsudvikling i taxibranchen, men fastholder den grundlæggende regulering.Samtidig banker ny teknologi på døren, og transportvanerne ser ud til at være markant under forandring.Konferencen er tænkt til inspiration med fokus på fremtidens muligheder for taxierhvervet og for hele persontransportsektoren.Konferencen sætter fokus på lovforslaget til en ny taxilov og dens konsekvenser i byen og på landet, for taxameterkørsel og kontraktkørsel.Konferencens anden del handler for fremtidens personbefordring og de nye udfordringer for taxibranchens bl.a. øget samkørsel og introduktion af førerløse biler.Konferencen afholdes 14. september k. 9. 13.30 hos Deloitte Consulting, Weidekampsgade 6, 2300 København S. Se program, deltagerpriser og tilmelding på TØF’s hjemmeside: www.toef.dk.