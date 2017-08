- Politisk flertal vil lægge vejskat på udenlandske bilister

Tirsdag 22. august 2017 kl: 12:44

Af: Jesper Christensen Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Enhedslisten Alternativet, Radikale og SF er enige om, at udenlandske bilister skal betale vejskat i Danmark - særligt når danske bilister skal betale vejskat i en række andre europæiske lande.

Indtægterne fra en eventuel vejskat på udenlandske bilisters kørsel i Danmark skal ifølge flertallet gå til at vedligeholde og udbygge den danske infrastruktur.





Tanken om at lægge skak på udenlandske bilisters kørsel i Danmark bliver afvist af VLAK-Regeringen, selvom flere Venstre-politikere tidligere har talt for at opkræve vejskat hos udenlandske bilister, der vil køre i Danmark.