Lønmodtagere skal fremover kunne optjene og afvikle deres ferie på samme tid

NY FERIELOV ER PÅ VEJ:

Tirsdag 22. august 2017 kl: 12:05

Af: Redaktionen Alle lønmodtagere vil med en ny ferielov, der baserer sig på udvalgets forslag, få ret til det samme antal feriedage, som de har i dag. Men udvalget anbefaler, at lønmodtagerne fremover skal optjene og afvikle deres ferie på samme tid - i modsætning til i dag, hvor ferien optjenes i kalenderåret januar-december, men først kan afholdes fra 1. maj året efter.Forslaget vil blandt andet betyde, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet. I dag kan de risikere at vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.



Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har i dag modtaget Ferielovsudvalgets betænkning om en ny ferielov på VLAK-Regeringens vegne.





- Den danske ferielov er næsten 80 år gammel, og reglerne er meget komplekse. Det er lykkedes arbejdsmarkedets parter at nå til enighed om en ny ferieordning, der både er til gavn for lønmodtagere og arbejdsgivere, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser i forhold til EU-retten. Det er et resultat, der fortjener stor anerkendelse og respekt. Den danske model har endnu engang bevist sit værd, siger Troels Lund Poulsen, der vil indkalde Folketinget til forhandlinger om en ny ferielov i Danmark. Da det er arbejdsmarkedets parter, der samlet står bag forslaget, både håber og forventer han, at der vil være politisk opbakning om et forslag, der følger udvalgets anbefalinger.





Ferielovsudvalget lægger op til, at en ny ferielov først træder i kraft fra 1. september 2020, så der er tid til at indrette kollektive overenskomster efter de nye regler. Samtidig peger udvalget på, at det i perioden, inden en ny ferielov træder i kraft, vil være nødvendigt at indføre en overgangsordning.





Ferielovsudvalget blev nedsat af de daværende V-regering i august 2015. Baggrunden var blandt andet, at EU-Kommissionen vurderede, at den danske ferielov grundlæggende er i strid med EU-retten. Det skyldes, at reglerne om forskudt ferie betyder, at nye på arbejdsmarkedet i dag skal vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.





Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og formand for udvalget er forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl.





Fristen for udvalgets arbejde var oprindelig fastsat til efteråret 2016, men blev sidste år udskudt af hensyn til overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked.





