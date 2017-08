Elev-organisation søger rollemodeller - også til transportområdet

Tirsdag 22. august 2017 kl: 11:59

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Til efteråret skyder Erhvervsskolernes Elevorganisation, med støtte fra Nordea-fonden, en kampagne i gang, hvor rollemodeller fra forskellige erhvervsskoler skal besøge folkeskoler i hele landet og fortælle udskolingselever og deres forældre om erhvervsuddannelserne.TUR mener, at der masser af transportlærlinge, der brænder for deres fag og ville kunne inspirere andre unge til at søge ind på en erhvervsskole. Derfor opfordrer TUR alle interesserede lærlinge til at henvende sig til EEO.For at komme i betragtning skal lærlingen være i gang med en erhvervsuddannelse og være højst 26 år gammel. Udover nogle store oplevelser og et større netværk, kan rollemodellerne tilføje en række kompetencer til deres CV, som kan gavne deres jobmuligheder i fremtiden - eksempelvis træning i mundtlig kommunikation.EEO dækker transportudgifter og tilbyder lønkompensation svarende til lærlingens timeløn. Rollemodellen afsætter tid i hverdagen og i enkelte weekender - og så der skal selvfølgelig være en aftale på plads med lærlingens mester, arbejdsgiver og/eller skole.