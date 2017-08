Rederiorganisation vil have politikerne til at lette afgiften på brugte skibe

Tirsdag 22. august 2017 kl: 10:27

Vækstteam anbefaler en afskaffelse



Af: Redaktionen I Danmark opkræves der en engangsafgift på én promille af et skibs værdi, når et brugt skib registreres i det danske skibsregister. Danske Rederier peger på, at man i andre lande betaler en langt mindre afgift. Det kan betyde, at skibene ikke bliver registreret i Danmark. En løsning er ifølge Danske Rederier blevet aktuel, da handelen med brugte skibe er stigende.Særligt i perioder med overkapacitet handles der ofte med brugte skibe frem for at bygge nyt. Det gælder eksempelvis i den nuværende markedssituation, hvor handelen med brugte skibe er vokset med 33 procent det seneste år. En ny opgørelse fra Shipping Herald viser, at der i årets første syv måneder blev handlet 950 skibe sammenlignet med 714 skibe i samme periode sidste år.Typisk ejer rederierne kun brugte skibe i en begrænset årrække, før de erstattes med nyere skibe. Det betyder ifølge Danske rederier, at registreringsafgiften skal betales oftere under den danske model.- En vigtig del af vores forretninger er at købe og sælge skibe, når markederne er til det. I den forbindelse kigger vi naturligvis også på omkostningerne forbundet med at registrere skibet, og her kan vi konstatere, at registreringsafgiften i Danmark kan være tre til fire gange så høj som i Singapore, hvor vi får rabat ved at indflage flere skibe, siger Jan Rindbo, der er administrerende direktør i rederiet Norden.VLAK-Regeringens maritime vækstteam fremlagde i maj en række anbefalinger til regeringen. Teamet peger på udfordringen med skibsregistreringsafgiften som et oplagt sted at sætte ind, fordi vækstteamet konstaterer, at den danske afgift er mindre konkurrencedygtig set i forhold til andre store søfartsnationer. Konkret foreslog vækstteamet en afskaffelse eller omlægning af afgiften, som gør det mere attraktivt at flage skibe ind på dansk flag.- Målet er at få flest mulige skibe under dansk flag. Regeringen er allerede godt i gang med at fjerne unødvendige tekniske særregler, der fordyrer driften af skibe under dansk flag. Nu er der behov for at sætte fokus på afgiftssiden af hensyn til det danske flags konkurrenceevne, siger Jacob K. Clasen, der er underdirektør i Danske Rederier.Han peger på, at udfordringen med den særlige registreringsafgift i Danmark bliver større i takt med, at rederierne ejer skibene i kortere tid. Derfor håber Danske Rederier på, at politikerne på Christiansborg finder penge til at ændre afgiften i nedadgående retning i forbindelse med forhandlingerne om den kommende finanslov.