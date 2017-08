Vognmandsforretning i Aalborg har fået en voldsom vogn

Tirsdag 22. august 2017 kl: 10:07

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede og noget voldsomme vogn til vognmandsfirmaet i Aalborg er en Scania G490 LB8x4 HNB opbygget med en Palfinger PK150002-kran. Lastvognens drivline har forret en 13-liters Euro 6-motor på 490 hk. Dernæst kommer en gearkasse med integreret overgear, der passer til tandem-bagtøjets 3,67:1-udveksling. Den sidste del af drivlinen - hjulene - er med navreduktion for at sikre god fremkommelighed på byggepladser og på andet løst og ujævnt underlag.Palfinger PK150002-kranen er leveret af Palfinger Danmark og er udrustet med seks hydrauliske udskud. Den løfter godt 7 ton ude på 14,3 meter. Med to manuelle udskud bliver rækkevidden omkring 19 meter, og her kan den løfte cirka 5 ton i strakt arm. Palfinger-kranens maksimale løfteevne er på 40 ton. På trods af den store opbygning og brug af nogle af Scanias kraftigste chassis- og drivlinekomponenter vejer den fire-akslede kranbil under 28 ton og dermed omkring 4 ton under den maksimalt tilladte totalvægt på 32 ton.Efter opbygning og maling er bilen klargjort hos Stiholt i Aalborg, hvor markedschef Jens Holger Pedersen er manden bag handlen med AVAS. Han står også bag en seks-akslet Scania R 580, som AVAS senere i år får leveret med en 375 t/m Erkin-kran.Aalborg Vognmandsforretning A/S er i dag en af de store vognmandsforretninger i Nordjylland. Virksomheden beskæftiger godt 100 medarbejdere, der servicerer kunderne med transport af bygge- og anlægsmaterialer fra egne grusgrave, kranarbejde, asfalttransport og -udlægning, blokvognstransport med egne følgebiler, liftudlejning med mere. AVAS vogn- og maskinpark består af over 300 enheder fordelt på lastbiler, påhængskøretøjer samt lette og tunge entreprenørmaskiner.











