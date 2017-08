Chaufførerne skal ordentligt ud af førerhusene

SPEDITØRER:

Mandag 21. august 2017 kl: 12:21

“I vores øjne er det ikke noget kønt syn, når udenlandske lastbilchauffører slår lejr på de danske rastepladser i det omfang og på den måde, det foregår nu. Det har ganske enkelt i for stort et omfang karakter af camping-ophold under kummerlige forhold tæt på motorvejens støj og forurening. Det er ikke, hvad vi forstår ved ordnede og anstændige forhold. Det er langt fra optimale forhold at byde de udenlandske transportarbejdere, der kører rundt på det danske vejnet.

Når det er sagt, må man sige, at der også er en virkelighed, der banker på.



Behov for flere og større rastepladser

Hver dag året rundt kører 6.000 lastbiler ind over grænsen. Alt tyder på, at efterspørgslen efter vejgodstransport vil være stigende de kommende år som konsekvens af væksten, der nu efter finanskrisen for alvor har bidt sig fast i Danmark.

Langs motorvejsnettet er der rastepladser med plads til 1.301 lastbiler. Presset på disse rastepladser har været stort i mange år. Det nyeste er dog, at mange lastbiltransporter nu planlægges sådan, at de kommer på dansk område inden weekenden, sådan at chaufførerne kan holde deres weekendhvil i Danmark og ikke i Tyskland. Det er én af grundene til, at presset på de danske rastepladser nu er blevet så synligt.



Krav til vejmyndighederne

De danske vejmyndigheder står over for to udfordringer.



Udfordring nummer et handler om at etablere parkeringspladser nok på rastepladserne langs motorvejene

Udfordring nummer to drejer sig om, at parkeringspladserne skal være sikre nok til, at lastbilen og godset kan forlades, når fremover lastbilchauffører i større omfang end nu kommer til at tilbringe deres tilbringe deres lange hvil uden for lastbilen

Under hele transportforløbet er det vognmanden, der har ansvaret for bilen og godset ombord. Der skal passes ordentligt på godset fra start til slut. Også under chaufførens hvil. Det gælder for gods i almindelighed og det vil i særdeleshed gælde for ”tyvetækkeligt gods” og farligt gods, hvor der jo er en pligt til at holde opsyn. Det stiller krav til parkeringsfaciliteterne.



Vognmændenes udfordring

Bliver forbuddet mod at holde lange hvil i førerhuset håndhævet, vil det også stille krav til handling fra chaufførernes arbejdsgivere. Det er nemlig dem, der har ansvaret for at skaffe chaufførerne adgang til egnede og anstændige faciliteter, hvor chaufførerne kan afholde det lange hvil, såfremt de ikke kan afholde det på en privat beliggenhed.

Af: Redaktionen Karl Christensen og Henrik Beck påpeger, at der ganske enkelt ikke findes nemme og enkle løsninger på udfordringerne om, hvordan og hvor de lange chaufførhvil skal holdes.



Det er hævet over enhver tvivl, at der skal være sovefaciliteter på højere niveau end i førerhusene. Sanitet skal der også være. Det er arbejdsgiverens forpligtelse, altså vognmandens. Faktisk bliver ansvaret for dette nu mere entydigt placeret med EU-vejpakken, der præciserer det, så ingen kan være i tvivl.



Det er den fagpolitiske dagsorden, som Danske Speditører har rejst. Hverken mere eller mindre.





Karl Christensen er formand for Fagudvalg VEJ & BANE i Danske Speditører. Henrik Beck er Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører.





