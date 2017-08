Torsdag 17. august 2017 kl: 12:18







Politiet sig til kende og råbte til mændene, at de var anholdt. Den ene blev stående og fik hurtigt håndjern på, mens de to andre valgte at tage flugten. En politihund satte efter mændene og fik fat i benet på den ene, som efterfølgende blev anholdt. Den tredje mand nåede ind i sin bil, og selvom patruljebilen kørte ind foran for at afspærre flugtvejen, lykkedes det ham alligevel at undslippe.De to mænd på henholdsvis 19 og 24 år blev anholdt og sigtet for tyveri. Den 24-årige blev tilset på skadestuen for hundebid, inden han blev kørt på politistationen.



Chaufføren ringede til politiet, der sendte en hundepatrulje til stedet. Da betjentene regnede med, at BMW-skrællerne ville vende tilbage for at hente udstyret, lagde de sig på lur i nærheden. Og ganske rigtigt. Kort tid efter kom en bil kørende, tre mænd steg ud og gik ind gennem hullet i hegnet for hente bildelene.