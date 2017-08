Vognmand i Himmerland har fået flere nye Norges-biler

Onsdag 16. august 2017 kl: 14:54

Af: Redaktionen Der er tale om to Scania R 500 6x2, der har en seks-cylindret 13-liters rækkemotor med et maksimalt drejningsmoment på 2.550 Nm bag frontgitteret. Gearkassen har integreret retarder og fuldautomatisk Opticruise-gearskiftesystem.Bilerne er fabriksopbyggede med ca. 1.200 liter brændstoftanke, luftforskydelig Jost-skammel, 230 Ah-batterier bagest i chassiset og originale sideskørter. Stiholt har yderligere suppleret opbygningen med komplet alu-dørk, 24-volt Nato-stik til lift på tilkoblede trailere, snekæde-holdere, arbejdslys med mere. Førerhusene og chassis’erne er fabrikslakeret, mens Nordjysk Autolakering i Sæby har stået for lakering af opbygningen og Mido Skilte i Støvring har stået for skrift og dekorering.I tråd med firmapolitikken er bilerne udstyret med en del komfort- og sikkerhedsudstyr. Komfortudstyret omfatter blandt andet komplet læderpakke med sort læder på rat, sæder, dørsider og gulv, 7-tommer infotainment-system med navigation og 800/1.000 millimeter bred underkøje med springmadras, 24/220 volt omformer, stort oliefyr og automatisk klimaanlæg med integreret Aircooler. Sikkerhedsudstyret omfatter blandt andet ACC (afstandsradar), ESP (elektronisk stabilitetsprogram) samt forlygter, fjernprojektører, sidemarkerings- og baglygter af LED-type.Finn Nielsen & Søn råder over 15 lastbiler - heraf er omkring to tredjedele Scania’er. Vognmandsforretningens hovedbeskæftigelse er kørsel til og fra Norge.