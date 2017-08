LED-lys kan skære 53.000 ton af CO2-udledning

Onsdag 16. august 2017 kl: 12:11

Fakta:

Mindre strøm, mere bundlinje er Energistyrelsens indsats for energibesparelser i detailhandlen

På landsplan er besparelsespotentialet i detailhandlen 249 millioner kroner og 53.000 ton mindre CO2 udledning over 7 år. Til sammenligning er den årlige CO2-udledning pr. indbygger i Danmark 6,9 ton

Kampagnen har besøgt 2.102 små og mellemstore detailbutikker i 39 kommuner

Næsten halvdelen af detailbutikkerne har et besparelsespotentiale

Det gennemsnitslige besparelsespotentiale pr. butik er 31.051 kroner over syv år

29 procent af besøgsbutikkerne har taget kontakt til en el-installatør elller lignende for at få rådgivning om LED belysning

Ni ud af ti butikker er positive eller meget positive over for Energistyrelsens kampagne

Oplysningerne fra besøgene i detailbutikkerne er indtastet i Energistyrelsens lysberegner

Af: Redaktionen I 2016 og 2017 har godt 10 procent af Danmarks små og mellemstore detailbutikker haft besøg af Energistyrelsens kampagne - Mindre strøm, mere bundlinje. Besøgene har vist, at butikkerne kan spare 249 millioner kroner og 53.000 tonsCO2-udledning over syv år ved at udskifte deres lyskilder til LED.- Jeg synes, det her er et godt eksempel på, at mange bække små kan gøre en stor å. Og alene ved at tænke i mere energirigtige lyskilder, kan butikkerne faktisk rykke på noget i forhold til at mindske CO2-udledningen og så spare penge samtidig, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).Den seneste evaluering af kampagnebesøgene viser, at 29 procent af virksomhederne efterfølgende har kontaktet en elektriker, installatør eller lysleverandør for at få udskiftet deres nuværende belysning til LED-belysning. Yderligere 24 procent overvejer at søge rådgivning omkring udskiftning af deres belysning.Finansiering er den største barriere for de små butikker, men otte ud af ti besøgsbutikker vurderer det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil vælge LED, næste gang de skal udskifte belysningen i butikken.- Energistyrelsens kampagne viser, at der er meget at komme efter ude i detailhandlen, og at butiksbesøgene sammen med de konkrete beregninger har givet butikkerne mod på at kigge energiforbruget efter i sømmene. Noget, jeg håber, de vil fortsætte med - også på andre områder end belysning, siger Lars Chr. Lilleholt.Evalueringsrapporten viser en generelt stor tilfredshed ved samarbejdet og metoden, som ligger til grund for kampagnen.