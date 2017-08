Fynsk vognmandspar fik nye biler i sommer

Tirsdag 15. august 2017 kl: 11:08

Ægteparret Maria Hindse og Morten Jørgensen foran deres nye Scania R 580'ere.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Snave Vognmandsforretning har specialiseret sig i rådgivning inden for håndtering af forurenet jord/affald, og de to nye lastbiler skal transportere gods i Danmark. De er opbygget med aludørk og hydraulikanlæg hos Scania i Vojens.Handlen omfatter også en service- og reparationsaftale, som dækker drivliner og lastbiler de næste seks år.Om kort tid får forretningen leveret endnu en Scania R 580 8x4 med bagmonteret kran. Alle Scaniaer kommer til at indgå i virksomhedens vognpark, der består af 12 lastbiler.Byen Snave blev i begyndelsen af 2000-tallet landskendt på grund af TV-reklamen og Polle fra Snave. På et tidspunkt lange mange turistbusser på grund af samme Polle vejen gennem landsbyen Snave.Hvis nogen ikke kan huske - eller aldrig har set film med og om Polle fra Snave - kan man se en af dem