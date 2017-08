Tip-kærren fulgte med til Herfølge

Mandag 14. august 2017 kl: 12:13

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Tip-kærren har et chassis bygget med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.Forrest er der beslag til pallegafler.Tip-kærrens kasse, der har fuld pallebredde, er fremstillet i aluprofiler. Siderne er tophængte og forsynet med hængsler i bunden, så de også kan klappes ned. Bagklappen er to-delt med top- og sidehængsler med gasdæmpende hjælpeluk i begge sider. Øverste del af bagklappen er udført i alu-profiler, mens den nederste del er udført i Hardox-stål og som virker som asfaltskuffe ved åbning.Kassen front er fremstillet i 3 mm stål med to udvendige rundstænger som trin, samt to indvendige U-profiler som trin. Bunden er udført i Hadox-stål med U-profiler som forstærkninger under bunden.På venstre side er der monteret en Kel-Berg værktøjskasse.Per Olsen, driver enkeltmandsvirksomheden Herfølge Vognmandsforretning på Sjælland sammen med sin kone. Siden starten for seks år siden har Herfølge Vognmandsforretning haft transportopgaver over hele Sjælland. Den nye kærre er indkøbt til kørsel med gods fra trælasthandel og til entreprenørkørsel.