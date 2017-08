Entreprenørens opbygning kom på fødselsdagen

Fredag 11. august 2017 kl: 11:00

Af: Redaktionen Opbygningen, der er monteret på et fire-akslet Mercedes Arocs 8x4-chasis leveret af P. Christensen i Odense, består af et Sawo CLF 432S-3W wirehejs med en bagmonteret aftagelig HIAB X-HiPro 262 EP-5-kran. Wirehejset er udstyret med pendel udtag samt udtag for luftstyret automatbagsmæk samt hydraulik ud for kærre/påhængsvogn, kran samt saltspreder.Kranen er en HIAB X-HiPro 262 EP-5, som rækker ud til 15,1 meter, hvor den kan løfte 1.260 kg. Den har fastmonterede hydrauliske støtteben. Værktøjsbetjening er ført ud til kranspids via slangeruller, der er monteret indvendig i kranarm.