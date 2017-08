Stålvirksomhed i Thy klarer de tunge opgaver med fire-akslede lastbiler

Fredag 11. august 2017 kl: 10:00

Af: Redaktionen De fire nye lastbiler skal tage fat i den årlige produktion på 20.000 ton stålkonstruktioner.





Den første af de fire nye kranbiler blev leveret for et par måneder siden. Det var en Scania R 580 LB 8x4 HNA oopbygget med en Palfinger PK 90.002 SH-kran, som blandt andet skal transportere og løfte altaner på plads ved nybyggerier over hele Danmark.







H’et sidst i typebetegnelsen indikerer, at rygraden i kranbilen er et Heavy duty-chassis. For at kunne klare belastningen er bilen udrustet med to 10-tons foraksler med parabelfjedre samt en traditionel RB662-tandembogie med luftaffjedring. Drivlinen er også fra den tunge afdeling i form af en 16,4 liters V8-motor på 580 hk og en gearkasse med integreret retarder og overgear.

Det kraftige chassis er forberedt på Scania-fabrikken med forstærkninger til frontstøtteben - en såkaldt NATO-forberedelse - og opbygget med kran, hydrauliktank, værktøjsskabe, skammel, alu-afdækning med videre hos KLC i Kolding.





Siden leveringen af den første af de fire Scania R 580’ere har CSK fået leveret endnu en ny R 580’er med en 65 t/m Palfinger-kran, og i løbet af en måned eller to følger de to sidste R 580’ere med 65 t/m Palfinger-kraner.







© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.