To tyrkiske vognmænd fik store bøder

Torsdag 10. august 2017 kl: 22:40

Af: Redaktionen AdBlue er et tilsætningsstof, som sprøjtes ind i lastbilernes udstødningssystemer for at reducere udslippet af NOX’er fra udstødningen. Når systemet sættes ud af drift, forurener lastbilen op mod 20 gange mere end tilladt.- De to tyrkiske vognmænd benyttede sig begge af en type tilladelse til international godstransport, som forudsætter, at køretøjerne overholder begrænsningerne for miljøforurening. Da køretøjerne var manipulerede, opfyldte de ikke betingelserne i deres tilladelser. Derfor bortfaldt tilladelserne, siger Stig Simonsen videre.Og kørsel uden gyldig tilladelse takseres til 35.000 kroner i bøde.Begge køretøjer blev tilbageholdt - og holder hos politiet indtil bøderne bliver betalt - eller der kan stilles sikkerhed.Politiet vidste torsdag ikke, hvordan de to tyrkiske vognmænd stiller til sig sigtelserne.