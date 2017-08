Trafiksikkerhedskampagne sluttede af på Egeskov

Tirsdag 8. august 2017 kl: 09:05

Årets trafikhelt Jonas Gotthardsen omgivet af de to øvrige nominerede: tv. Marcus Lescouret og th. Rebecca Piil Christensen. (Foto: Tjerrild Kommunikation)

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På dagen fik omkring 300 børn fik sammen med deres forældre information om, hvad de skal tage sig i agt for, når de møder lastbiler i trafikken. Dagen markerede også afslutningen på årets kampagne, der har besøgt skoler på Fyn og Midtsjælland. I alt 52 skoler blev besøgt, og ca. 7.000 børn har modtaget færdselssikker undervisning. Siden Trafiksikkerhed i Øjenhøjde for første gang kørte ud i 2003 har over 100.000 børn modtaget undervisning i at færdes trafiksikkert med fokus på lastbiler.9-årige Jonas Gotthardsen fra Janderup ved Varde modtog samtidig prisen som Årets Trafikhelt 2017. Prisen uddeles til et barn, der har gjort en heltemodig indsats for andre i trafikken. Årets Trafikhelt 2017 kåres som en del af kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde.Baggrunden for, at Jonas Gotthardsen blev kåret som Årets Trafikhelt, er, at han hver dag cykler syv kilometer til og fra Blåvandshuk skole i Oksbøl, hvor han starter i 4. klasse efter sommerferien. En morgen på vej til skole, så han en dame, der var væltet på sin cykel, og han hjalp hende ved at ringe efter hjælp og blive ved hende, til hjælpen kom.På Egeskov deltog børnene også i en konkurrence, hvor de skulle besvare trafikspørgsmål, som både drejede sig om de farlige situationer omkring lastbilen, og om, hvordan situationerne opleves fra chaufførens plads. Alle deltagende børn fik efterfølgende diplom, trafikvest, reflekser og diverse godter. Nogle var også heldige at vinde præmier ved dagens to præmietrækninger.Aktuel kampagneKampagnen mod højresvingsulykker, hvor lastbiler er involveret, er stadig aktuel. De seneste 10 år er 157 mennesker kommet til skade i forbindelse med højresvingsulykker. En fjerdedel mistede livet. De fatale ulykker har i en årrække været for nedadgående, men med store udsving - eksempelvis i 2013, hvor syv personer omkom. Efter ”kun” én ulykke med dødelig udgang i henholdsvis 2014 og 2015 steg antallet til syv dødsfald i 2016.Én ulykke er altid en for meget, mener partnergruppen bag Trafiksikkerhed i Øjenhøjde. Gruppen består af DTL – Danske Vognmænd, 3F transportgruppe, Danske Fragtmænd, Volvo Trucks Danmark, Energiselskabet OK, Codan Forsikring samt Børneulykkesfonden.Partnergruppen håber, at kampagnen, der nu har kørt i 15 år, kan være med til at etablere en bedre og mere hensigtsmæssig trafikadfærd og dermed reducere antallet af ulykker, hvor lastbiler er involveret.