Vognmand ved Skive kører økonomisk

Tirsdag 8. august 2017 kl: 00:08

Af: Redaktionen Vognmanden kan med den nye lastbil, der er optimeret til brændstoføkonomisk kørsel, forvente en væsentlig brændstofbesparelse i forhold til sin nuværende lastbil. Per Hovgaard har valgt en Scania R 450 Ecolution, da konceptet fokuseres på brændstofforbruget på den enkelte lastbil med henblik på at reducere udgiften til brændstof og CO2-udledningen. Lastbilen bliver specificeret til den mest optimale aerodynamik, og der bliver tegnet en skræddersyet serviceaftale, hvor der indgår en række ekstra servicepunkter, der har særligt fokus på at reducere brændstofforbruget. Og som noget meget centralt indeholder konceptet, at alle chauffører bliver tilknyttet et coaching-forløb på to år.Den nye lastbil, der er omfattet af en drivline reklamationsret på seks år, skal køre i fast rutefart mellem Danmark og Oslo.