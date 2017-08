Rejsegarantifonden melder Lauritz.com A/S til politiet

Mandag 7. august 2017 kl: 11:13

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lauritz.com A/S er registreret i fonden som formidler for den tyske rejseudbyder TransOcean Kreuzfahrten - det vi sige med tilladelse til at udbyde og sælge pakkerejser fraTransOcean Kreuzfahrten, der er insolvent efter tyske regler.Ifølge reglerne om forbrugerbeskyttelse mod en rejseudbyders insolvens i hele EU/EØS er Lauritz.com A/S fritaget for at stille garanti overfor Rejsegarantifonden, så længe selskabet kun udbyder og sælger TransOcean Kreuzfahrtens pakkerejser.Men Lauritz.com A/S har ifølge Rejsegarantifonden imidlertid udbudt og solgt en pakkerejse i eget navn - altså med Lauritz.com A/S som ansvarlig rejseudbyder. Det er i strid med selskabets registreringsvilkår i Rejsegarantifonden, og derfor har fonden meldt Lauritz.com A/S til politiet.