Dieselolien kan bestilles med en sms

Mandag 7. august 2017 kl: 08:45

Om YX Erhverv

YX Erhverv er en del af YX Danmark A/S, som desuden består af YX Landbrug og YX Fyringsolie

YX Danmark A/S er en del af den norsk-ejede Reitangruppen A/S, som også ejer de landsdækkende kæder Rema 1000 og 7-Eleven.

Af: Redaktionen - Med den nye SMS-service skal vores kunder blot sende en SMS, så kommer tankbilen med olie dagen efter. Nemmere kan det næsten ikke blive, siger Claus Gottlieb, der er direktør i YX Erhverv.Man tilmelder sig SMS-servicen ved at udfylde en kort formular, der findes på YX’ hjemmeside og herunder navngive de tanke, man vil have fyldt. Kort efter modtager man en velkomst-SMS med udførlige instruktioner, og herefter er det blot at sende en enkelt sms hver gang, man har brug for at få fyldt på tanke.- Vores kunder skal altid forvente det bedste. Derfor arbejder vi hele tiden på tiltag, som kan gøre hverdagen en smule nemmere. Vi har lyttet til kunderne og har kunnet se, at der var et behov for at kunne bestille dieselolie med SMS, siger Claus Gottlieb.





