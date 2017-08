Hvor skal væksten komme fra?

Mandag 7. august 2017 kl: 01:17

Vækstkonference og nyt magasin



Af: Redaktionen Det går godt for dansk økonomi, der generelt set er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse - og selv om skibsfarten var i en bølgedal i 2016, ser det også lysere ud i denne industri. Men væksten kan ifølge Danske Rederier ikke tages for givet. Hvis Danmark skal holde sig i front som et af verdens mest velstående lande, skal vækstbetingelserne for erhvervslivet efter Danske Rederier og de fire andre erhvervsorganisationers opfattelse løbende justeres for at være på omgangshøjde.- Det er en udfordring, der rækker på tværs af de politiske fløje, da vækst og velstand er forudsætningen for, at der også er råd til velfærd. Derfor må fremdrift her og nu ikke sløre det politiske fokus på langsigtet vækst, siger Jakob Ullegård, der er direktør i Danske Rederier.- Et Danmark i vækst er resultatet af mange forskellige faktorer. Det handler selvfølgelig om talent, flid og kommerciel snilde, men rammerne skal også være på plads, så det er attraktivt at drive sin virksomhed i Danmark. I forhold til søfarten var det blå vækstteam en god lejlighed til at holde os op imod den internationale konkurrence, siger han og ser frem til, at der sættes politisk handling bag vækstteamets arbejde.- For at holde fokus på vækstpolitikken står vi sammen med fire af dansk erhvervslivs andre styrkepositioner. Vi mener, at vækst fortsat bør prioriteres på Christiansborg, da det kræver politisk vilje og samtidig er en forudsætning for øget velstand til danskerne. Vores fælles budskab er, at vi skal satse på Danmarks erhvervsmæssige styrker, samtidig med, at der generelt er gode vækstbetingelser for erhvervslivet, siger Jakob Ullegård.De fem organisationer bag alliancen ”Fem Styrker for Danmark” - (Horesta, Landbrug & Fødevarer, Lif, Danske Rederier og Dansk Energi) har derfor inviteret til konferencen på Christiansborg 23. august.Finansminister Kristian Jensen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl er nogle af de politikere, som forventes at give deres svar på spørgsmålet om fremtidens vækst og velstand. Det inkluderer blandt andet stillingtagen til den økonomiske politik, uddannelse og digitalisering.Afsættet for konferencen er et nyt magasin med partiledernes, topdirektører fra erhvervslivet, samt de fem styrkers direktørers bud på, hvor væksten og pengene skal komme fra fremover. Magasinet bliver præsenteret på konferencen.Interesserede kan tilmelde sig konferencenDet er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser, der tildeles efter først-til-mølle princippet.