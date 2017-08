Marinehjemmeværnet trak nødstedt lystsejler væk fra de store skibes motorvej

Mandag 7. august 2017 kl: 00:39

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En besætning på i alt 12 frivillige fra Flotille 246 Nordvestfyn var på farvandsovervågning for Søværnet. De havde lånt fartøjet, MHV 808 LYRA, af deres kollegaer fra Flotillen i Faaborg og lå klokken 15.08 i det nordlige Storebælt lige nord for Romsø, da Forsvarets Joint Operationscentre kaldte dem op.Meldingen lød, at en 40 fods katamaran havde knækket masten og lå og drev i den såkaldte Rute Tango - og skulle meget gerne hjælpes derfra.- Der lå de rigtig dårligt” siger fartøjsfører, løjtnant Jørn Hartmeyer.- Vi havde en times sejlads derned med LYRA, men vi havde lige sat gummibåden for at øve noget bevissikringsøvelse ved olieudslip, så den sendte vi straks i forvejen, siger han videre.Gummibåden kom hurtigt frem, men måtte vente på moderskibet, før man kunne begynde at bakse med katamaranen.- Mast og sejl lå i vandet, og sejlet var også viklet ind i sø-gelænderet, så vi sendte fire mand over med værktøj. Vi skulle have klippet sejlet fri og frigjort wirer osv., inden vi kunne arrangere et slæb, siger Jørn Hartmeyer, som sammen med de to norske lystsejlere var enige om fremgangsmåden.Det er ikke smart at ligge i Rute Tango, som er dybtvandsruten ned gennem Storebælt og dermed motorvejen for store skibe - eksempelvis fragtskibe og krydstogtskibe.- Han lå midt i ruten to sømil nord for Østbroen. Det er ikke godt, for de tunge skibe, der stikker dybt, kan ikke bare lige undvige. Det var rigtig uheldigt, men han drev heldigvis i retning ud af renden, siger Jørn Hartmeyer.LYRA trak den norske katamaran i sikkerhavn i Lindholm - og trak samme ombæring en lille motorbåd, der var sejlet tør for brændstof, ind til Nyborg.