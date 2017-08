Nordjydske jernbaner kører tog mellem Skagen og Skørping

Mandag 7. august 2017 kl: 00:30

Nordjydernes mobilitet er i centrum

En dag i togets tegn



Af: Redaktionen Overtagelsen blev blandt andet fejret med taler, musik og mundgodt ved en offentlig åbningsfest på Hjørring Station, hvor transportminister Ole Birk Olesen og regionsrådsformand Ulla Astman i fællesskab klippede det røde bånd, som markerede den officielle indvielse af den regionale togdrift.- Det er en milepæl for den kollektive trafik i Nordjylland, men også for dansk kollektiv trafik generelt. Vi er den første region i landet, der er blevet tildelt eget ansvar for den regionale togdrift, og det er vi selvsagt utroligt stolte af. Vores mål er at styrke mobiliteten og sammenhængskraften i Nordjylland til gavn for både borgere, turister og erhvervslivet, og det ser vi frem til at indfri i de kommende år, siger Ulla Astman.Den nordjyske overtagelse af den regionale togdrift sker på forsøgsbasis, hvor Region Nordjylland har indgået en femårig aftale med Transportministeriet. Som et resultat af aftalen, der blev underskrevet i marts 2015 af Ulla Astman og daværende transportminister Magnus Heunicke (S), har Region Nordjylland fået overdraget trafikkøberansvaret for regionaltogstrafikken på strækningen mellem Skørping og Frederikshavn. Nordjyske Jernbaner bliver dermed ny togoperatør på strækningen, hvilket medfører omkring en tredobling af virksomhedens hidtidige aktivitetsniveau. NT får det administrative ansvar for den samlede kollektive trafik i hele regionen, herunder også kundeservice og markedsføring:- Overtagelsen af togdriften er en unik mulighed, der betyder, at vi kan sætte nordjydernes mobilitetsbehov i centrum i den samlede kollektive trafikplanlægning i Nordjylland. Aftalen er den første af sin slags, og vi er stolte af at blive tildelt ansvaret for, at den bliver en succes, siger Jens Otto Størup, der er administrerende direktør for NT.Han fortæller endvidere, at man hos både NT og Nordjyske Jernbaner ser frem til, at skulle tage hånd om de mange nye kunder på de regionale jernbaner. Begge selskaber er topscorere i Forbrugerrådet Tænk’s seneste kundeservice og -tilfredshedsundersøgelser. Her viste resultaterne blandt andet, at over 80 procent af brugerne af den kollektive trafik i Nordjylland er tilfredse, hvilket er Danmarksrekord.- Vores målsætning har i flere år været, at gøre Nordjylland til foregangsregion på trafikområdet. Det er en stor opgave, som vi er klar til fortsat at løfte i fællesskab med Nordjyske Jernbaner - og vi glæder os alle til at byde flere kunder velkommen i de 13 nye blå tog, hvor vi tilmed også tilbyder endnu flere togafgange samt branchens bedste kundeservice inden for landets grænser, siger Jens Otto Størup.Søndag var i det hele taget en dag, der stod i togets tegn i Nordjylland. Den nordjyske overtagelse af den regionale togdrift blev fejret med gratis kørsel hele dagen med de blå tog. Der blev også afholdt arrangementer på visse strækninger og lokalstationer rundt omkring i Nordjylland.De mange togrejsende på dagen kunne få udleveret en kupon fra togpersonalet, som gav adgang til en lang række eksklusive tilbud og oplevelser hos knap 30 nordjyske kulturinstitutioner.- Den kollektive trafik tilhører jo os alle, og netop derfor synes vi, at det var på sin plads at fejre indvielsen af den nordjyske togdrift med alle interesserede i hele regionen, siger Jens Otto Størup.