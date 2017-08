Banedanmark er klar til at sætte strøm til banestrækning

Mandag 7. august 2017 kl: 00:11

Af: Redaktionen Arbejdet har blandt andet omfattet opstilling af 1.614 master til køreledninger, som via el-togenes pantografer på taget leverer strøm til el-motorerne.Banedanmark er i gang med at elektrificere banenettet flere steder i Danmark - blandt andet den nye jernbane mellem København og Ringsted.Elektrificeringen betyder, at eksempelvis DSB kan benytte mindre miljøbelastende og mindre støjende tog, der også kan reducere rejsetiden, da el-tog kan accelerere hurtigere, end eksempelvis tog med dieselmotorer.El-tog betegnes også som billigere og mere stabile i drift end dieseltog.