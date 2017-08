Norsk flyselskab satte ny passagerrekord og fyldte fly i juli

Fredag 4. august 2017 kl: 09:41

Af: Redaktionen I alt 3.358.565 passagerer fløj med Norwegian i juli, hvilket er 432.683 flere end i samme måned sidste år. Den totale trafikvækst (RPK) steg med 23 procent og kapacitetsvæksten (ASK) steg med 24 procent. Belægningen i juli var på 94 procent, mens langdistanceflyene ifølge flyselskabet havde en endnu højere belægningen på 96 procent.- Vi er meget tilfredse med, at stadig flere passagerer vælger at flyve med Norwegian, når de skal ud at rejse -også på de interkontinentale ruter. Selv med en stærk kapacitetsøgning er flyene stort set helt fyldte og udviklingen er god i hele rutenettet. Det betyder, at rejsende både i Europa, USA og Asien værdsætter lave priser, nye fly og god service, siger koncernchef Bjørn Kjos.Norwegian gennemførte 99,1 procent af de planlagte flyvninger i juli med en punktlighed på 68,8 procent.Norwegians flådefornyelse fortsatte i juli med leverancen af tre Boeing 737 MAX og to Boeing 787-9 Dreamlinerer. Med en gennemsnitsalder på 3,6 år er Norwegians flyflåde blandt de mest moderne og miljøvenlige i verden.