Elektronisk enhed kan gøre 1,8 millioner danske biler mere intelligente

Fredag 4. august 2017 kl: 10:57

1,8 millioner intelligente biler og smarte parkeringer



Underholdning, forsikring og vejhjælp

Af: Redaktionen På parkeringsområdet har Telia og EasyPark indgået et nyt samarbejde omkring Telias ’Telia Sense Car’, som giver ældre biler internetopkobling og smarte funktioner. Med parkeringsappen EasyPark som feature slipper bilejerne for at betale for meget for parkering, for så snart man starter bilen og kører fra sin plads, stopper parkeringsbetalingen automatisk.- Vi ønsker at gøre parkering så nemt og fleksibelt som muligt for så mange som muligt. Samarbejdet med Telia er et meget konkret skridt hen mod at skabe en fuldstændig automatiseret parkeringsoplevelse for rigtig mange bilister. Det handler om at gøre smarte løsninger tilgængelige for alle, uanset om man har en ny eller gammel bil, siger Lasse Barsholm, der er landechef for EasyPark i Danmark.EasyParks parkeringsapp kan også guide chaufføren til nærmeste p-plads i parkeringshus eller -kælder, så man sparer tid på at køre rundt og lede. Det gør det nemmere, billigere og mindre tidskrævende at parkere.Med Telia Sense Car bliver det muligt for biler helt tilbage fra 2001 at udnytte digitale teknologier, der hidtil kun har været forbeholdt topmodellerne fra verdens allerdyreste bilmærker. Det betyder, at stort set hele den danske bilpark kan blive opgraderet til at matche helt nye biler.- Det her indeholder en lang række spændende perspektiver for en sikrere, sjovere og mere effektiv bilpark i Danmark, siger Telias administrerende direktør Morten Bentzen og tilføjer:- Potentielt er dette den største opgradering af den samlede danske bilpark nogensinde.Digitaliseringen af 1,8 millioner biler vil også have markant betydning for trafikken i de danske byer.- Snart lancerer EasyPark en ny funktion i appen, der kan vise bilister den smarteste vej til en ledig p-plads. Når det er fuldt integreret i størstedelen af den danske bilpark, kan det revolutionere den måde, vi kører på i byer, siger Lasse Barsholm og fortsætter:- I storbyer skyldes op mod 30 procent af trafikken bilister, der søger efter ledige p-pladser. Så med en denne teknologi løser vi et problem for alle, der opholder sig i byen - uanset om de har bil eller ej.Udover at spare tid og penge på parkering med det nye system vil bilister også få en mere underholdende køretur. Telia Sense Car forsyner bilen med 4G Wi-Fi-hotspot, så man via sin mobil eller tablet får bedre muligheder for en sjov og hyggelig køretur.







Det er bilisten selv der vælger, hvilke services han eller hun ønsker at benytte sig af. På samme måde, som man selv vælger app’er og ydelser til og fra på sin tablet og smartphone.





For at få glæde af den nye teknologi behøver man ikke allerede at være kunde hos Telia eller EasyPark.





Telia Sense Car giver adgang til:

Wifi i bilen

Fleksibel parkering uden overbetaling

Vejhjælp over hele Europa

Kørebog

Alarm - for eksempel ved påkørsel, tyveri og tyveriforsøg

Brændstoføkonomi

Forsikringsfordele

Telia Sense Car virker i:

Benzindrevne biler fra årgang 2001 og nyere

Dieseldrevne biler fra årgang 2004 og nyere

Lette lastbiler op 3500 kg (N1) fra 2007 og nyere

Ifølge Telia’s web-side 26. juli kan man få Telia Sense Car-enheden til en intropris på 995,00 kroner. Abonnementet koster herefter 99,00 kroner månedligt. Men der er også mulighed for at koble enheden sammen med sin bilforsikring og så på den uden beregning.











