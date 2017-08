Tysk transportkoncern har fået succes med kurér- og pakkeservice

Af: Redaktionen På lidt over tre måneder er der ordrer på over 80.000 pakker, som skal håndteres i 2017. I portalen kan alle transportformer vælges indenfor pakke- og kurérforsendelser, så man har et samlet overblik over muligheder og services, og kan vælge den løsning, som passer bedst.- Vi tilbyder one-stop-shopping til vores kunder, så du kan vælge en partner, en aftale og en ansvarlig for alt logistik. Kunderne kan mærke, at det er nemt at være kunde hos os, og det er nok grunden til den store succes for vores kurérløsning, siger Henrik Dam Larsen, der er administrerende direktør for DB Schenker Danmark.Et stærkt led i løsningen er et strategisk europæisk partnerskab med GLS, som betyder at DB Schenker håndterer stykgods og paller for GLS, som til gengæld leverer nationale og internationale pakkeforsendelser for DB Schenker.