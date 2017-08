Ærø får direkte busforbindelse til København

Fredag 4. august 2017 kl: 12:32

Af: Redaktionen Sydfynexpressen kører første gang fredag 25. august, hvor den medtager passagerer til og fra Ærø og Svendborg samt de øvrige stop undervejs til København. Bussen kører fra Svendborg umiddelbart efter Ærøfærgens ankomstSydfynexpressen’s busser, der medtager cykler, er moderne langtursbusser med gratis wi-fi og kaffe plus salg af øl og vand.For dem, der ikke kører i bil, bliver det nemt og komfortabelt at nå København, Svendborg og Ærø på de direkte busforbindelser.Ifølge direktøren for ærøtours, Allan Harsbo, er det et længe næret ønske om at åbne for en helt ny strøm af turister til Ærø i en større del af året samtidig med, at Svendborg kobles på, der ligger bag busrutens etablering. Der er etableret samarbejde med Hotel Christiansminde, der vil benytte bussen til salg af weekendophold, og ærøtours satser ligeledes på at få etableret et samarbejde med de ærøske overnatningssteder, så der kan tilbydes turpakker med overnatning og oplevelser for gæster fra København og dermed få flere turister til Ærø hele året.Omvendt bliver det let for ærøboerne at tage et smut til København i weekenden. Her vil ærøtours præsentere turpakker inklusiv hotel og oplevelser (opera, sportsevents, koncerter med mere) indenfor en kort fremtid.- Allan Harsbo er igen kommet med et nyt og spændende initiativ, der bringer hovedstaden tættere på Ærø og tilbyder en attraktiv rejsemulighed for gæster til Ærø, men også for ærøboer, der ønsker en weekend i København. Allan Harsbo og ærøtours har en stor ære for den succes Ærø har haft de senere år med et konstant stigende besøgstal. Vi byder med stor glæde den nye rute velkommen, siger Turist- og Erhvervsdirektør i Ærø Turist, Carl Jørgen Heide.Holger Brodersen, der er direktør på Hotel Christiansminde synes, det er super med en hurtig og direkte forbindelse mellem København og Sydfyn.- Vi har på hverdagene i kursus/møde sæsonen stor succes med busafhentning på stationen i Nyborg for dem som blandt andet kommer fra Hovedstaden. Nu gør vi forsøget med en direkte rute i weekenden. Vi forventer, at især det klassiske weekendophold/miniferiemarked vil benytte transportmuligheden, men også det voksende marked for cykel/vandre turisme i det sydfynske naturparadis og øhop rundt på de Sydfynske øer, som er blevet et tilløbsstykke efter at priserne på sejlads er blevet billige.Direktør Flemming Skov, Ærø Hotel i Marstal, der er øens største hotel, synes godt om den nye buslinje, som han betegner som et “knaldhamrende godt initiativ” og udtaler stor sympati og støtte for projektet. Ærø Hotel vil i løbet af kort tid publicere weekend tilbud, der matcher SydfynsExpressens fartplan. Hotellet har allerede i dag en del weekend gæster, der ankommer uden bil - og for dem vil tilbuddet være særdeles attraktivt, idet de så undgår de mange skift undervejs.