Verdensøkonomien er i sin bedste form siden finanskrisen

Fredag 4. august 2017 kl: 11:00

Af: Redaktionen Det er godt nyt for Danmark og skibsfarten, lyder det fra organsationen Danske Rederier, der organiserer rederivirksomheder i Danmark.Ifølge den halvårlige markedsanalyse fra amerikanske Citi Research vil fremgang i både BNP, aktiemarkeder og virksomhedernes indtjening betyde, at verden for første gang siden 2010, hvor verdensøkonomien slikkede sine sår oven på et katastrofalt 2009, har gang i et globalt, synkront opsving.Blandt årsagerne til opsvinget er en moderat økonomisk vækst koblet med lav inflation, som giver en høj realvækst. De lave renter har gødet jorden for nye investeringer i produktionsudstyr, hvilket øger effektiviteten i industrisektoren. De store økonomiers industri har alle positive PMI-indeks, hvilket måler både aktuel aktivitet og forventninger til fremtiden. Det skaber flere job og et øget transportbehov - og det er til gavn for eksempelvis transportvirksomhederne i Danmark, hvor rederierne tager sig af en stor del af transporten.- Danmark er en eksportnation, og det gælder især for skibsfarten, der opererer globalt og eksporterer mere end to tredjedele af sin eksport uden for EU. Derfor er vi rigtigt glade for at se, at verdensøkonomien har genfundet formen så vi endeligt kan lægge finanskrisen bag os, siger Anne H. Steffensen, der er administrenede direktør i Danske Rederier.Rederierne har oplevet svage fragtrater i tørlast- og containersegmentet siden 2011, hvor markederne havde forvekslet bedringen i 2010 med en tilbagevending til tidligere tiders opsving. Derfor blev der igen bestilt for mange skibe.Et synkront, globalt opsving kan være en del af løsningen for de store udfordringer, som skibsfarten står med.- Den globale skibsfart står i dag med en overkapacitet, som er helt uholdbar i længden og kun kan løses ved mere ophugning, færre bestillinger på skibe eller mere vækst. Vi ser gerne, at væksten bliver svaret, siger Anne H. Steffensen.Skibsfarten har i en årrække stået for omkring 20 procent af den totale danske eksport, men faldt i 2016 til under 170 milliarder kroner - blandt andet på grund af lave fragtrater. Skibsfarten vendte trenden i fjerde kvartal sidste år og har holdt dampen oppe ind i 2017. Derfor forventer Danske Rederier en højere eksport i år end sidste år.