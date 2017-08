Rumænsk lastbilchauffør kom i detentionen

Fredag 4. august 2017 kl: 08:30

Af: Redaktionen Nordjyske.dk skriver, at en politipatrulje havde fulgt lastbilen over en længere strækning fra Svenstrup og nordpå gennem Limfjordstunnellen videre til Sulsted, hvor politiet fik standset den 42-årige rumænske mand.- Han blev selvfølgelig anholdt og taget med til en blodprøve. Men han var så fuld, at han ikke kunne klare sig selv. Da vi havde svært ved at kommunikere med ham, satte vi ham i detentionen, og der fik han lov at ligge og sunde sig, så vi kan komme videre med sagen. Men vi prøver i mellemtiden at kontakte vognmanden, siger Karsten Højrup Kristensen til Nordjyske.dk.Lastbilchaufføren står til en mærkbar bøde og frakendelse af føreretten.Politiet forventer, at den rumænske chauffør vil være så afruset fredag morgen, at det kan lade sig gøre at afhøre ham.