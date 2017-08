BroBizz’er letter adgangskontrol i Vejle Havn

Fredag 4. august 2017 kl: 08:22

Flere muligheder for BroBizz-kunder

Om BroBizz-løsningen



Af: Redaktionen Med den nye BroBizz-løsning i Vejle Havn kan lastbiler køre direkte igennem portene og ind på havnens lukkede område. De slipper dermed for særlige adgangskort, fjernbetjening med mere.- Jeg har store forventninger til BroBizz-løsningen i Vejle Havn. Der er allerede 42 kunder, der har tilmeldt sig den nye ordning med BroBizz. For de 42 kunder har løsningen betydet hurtigere og nemmere adgang til havneområdet samtidig med, at det har lettet administrationen ved portene betydeligt, siger Knud Vang Nielsen, der er Havnedirektør på Vejle Havn.Samarbejdet mellem BroBizz A/S og Vejle Havn betyder endnu et anvendelsessted for BroBizz’ erhvervskunder.- For vores erhvervskunder vil det alt andet lige være en fordel at kunne gøre brug af samme automatiserede betalingsmiddel flere steder i landet. Aftalen med Vejle Havn er derfor en vigtig brik i BroBizz’ strategi om at udvide antallet af steder, hvor kunderne kan bruge BroBizz, siger Mette Berthelsen, der er salgs- og markedschef i BroBizz A/S.Vejle Havn er den tredje havn, hvor BroBizz benyttes til adgangskontrol. De to andre er Aarhus Havn og Kolding Havn.- Med BroBizz som adgangskontrol i havne får vores kunder mulighed for smidigt at køre ind og ud af havnene uden at standse. Kunderne undgår ventetid, og havnene opnår besparelser på drift og mulighed for at øge kapaciteten, siger Mette Berthelsen.Udover adgangskontrol til havne kan BroBizz benyttes som betalingsmiddel på en lang række færgeoverfarter, betalingsveje og broforbindelser i Skandinavien, ligesom løsningen omfatter lufthavnsparkering i Kastrup og Billund.