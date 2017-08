Transportkoncern øger overskudsgraden

Torsdag 3. august 2017 kl: 10:48

Af: Redaktionen Kvartalsresultatet ligger 340 millioner kroner over det tilsvarende resultat for 2016.





Set over årets første seks måneder ligger DSV’s den primære drift før særlige poster på 2.369 millioner kroner mod 1.543 millioner kroner efter de første seks måneder af 2016.





- Med en vækst i indtjening og pengestrømme på over 50 procent er vi meget tilfredse med koncernens resultater for første halvår af 2017, siger Jens Bjørn Andersen, der er administrerende direktør i DSV A/S.







- Her kun 18 måneder efter købet af UTi Worldwide er produktiviteten allerede på all-time high, og vi har realiseret de bedste resultater i koncernens historie. På baggrund af et solidt første halvår opjusterer vi forventningerne til hele 2017 og iværksætter et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1 milliard kroner, siger han videre.





På baggrund af resultatet efter årets første seks måneder skruer DSV A/S op for forventningerne.

Resultat af primær drift før særlige poster forventes at ligge i niveauet 4.500-4.700 millioner kroner mod tidligere udmeldt på 4.300-4.600 millioner kroner

Finansielle omkostninger, netto (før valutakursreguleringer) forventes uændret at ligge i niveauet 300 millioner kroner

Frie pengestrømme forventes i niveauet 3.750 millioner kroner mod tidligere udmeldt på 3.500 millioner kroner

Koncernens effektive skatteprocent forventes at være 23 mod tidligere 25 procent

Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. januar - 30. juni 2017



Millioner danske kroner



2. kvt. 2017



2. kvt. 2016



ÅTD 2017



ÅTD 2016

































Nettoomsætning



18.924



17.606



37.147



32.925



Bruttofortjeneste



4.217



4.214



8.437



7.821



Resultat af primær drift før særlige poster



1.240



900



2.369



1.543



Overskudsgrad



6,6 %



5,1 %



6,4 %



4,7 %



Conversion ratio



29,4 %



21,4 %



28,1 %



19,7 %



Særlige poster, omkostninger



88



341



248



711



Resultat før skat



970



455



1.845



774



Justeret resultat for perioden



828



610



1.637



1.137



Regulerede frie pengestrømme















2.038



756



Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 DKK for perioden



4,37



3,27



8,69



6,11



