Danmark og Sverige har forskellige regler for farligt gods på den samme bro

Torsdag 3. august 2017 kl: 11:58

Chauffører handler i god tro

Af: Redaktionen Grunden til forvirringener, at de svenske myndigheder endnu ikke har vedtaget de samme ændringer af reglerne for transport af farligt gods via Øresundsbron fra Sverige til Danmark, som de danske myndigheder har vedtaget og indført den modsatte vej. Derfor må intet farligt gods fra Sverige passere tunnelen under Øresund i tidsrummet mellem klokken 6 om morgenen ti klokken 23 om aftenen.Chefkonsulent og ADR-ekspert Jens Gjerløv fra DTL-Danske Vognmænd kalder det ”besynderligt”, at der nu gælder to forskellige regelsæt - alt efter, om man kommer fra Sverige eller fra Danmark.- Man kan på Øresundsbrons hjemmeside læse, at det er muligt at transportere farligt gods over Øresundsbron uden at det koster ekstra. Der er dog visse begrænsninger af hensyn til sikkerheden for trafikanter og personale på broen. Der oplistes så de restriktioner, der indtil nu har været gældende, forklarer Jens Gjerløv, der peger på, at det fremgår af hjemmesiden, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i Danmark i juni i år har godkendt en ansøgning fra Øresundsbro Konsortiet om at lempe restriktionerne for farligt gods i tunnelen på Øresundsforbindelsen. Lempelsen af restriktionerne skal dog først godkendes af de svenske myndigheder, før de kan træde i kraft.Det har de danske myndigheder tilsyneladende valgt ikke at vente på, så nu er der på Amagermotorvejen på den danske side sat ny skiltning op for trafikken mod Sverige.Skiltningen åbner ifølge Jens Gjerløv mulighed for, at det meste stykgods kan transporteres via Øresundsforbindelsen hele døgnet. Stykgods med tunnelrestriktionskode B/E, C/E, D/E og E kan køre via Øresundstunnelen hele døgnet. Altså hvis godset kommer fra Danmark.- Kommer godset fra Sverige, er det oprindelige forbud stadig gældende efter svensk skiltning. Men ifølge Tungvognscenter Øst, som jeg har talt med, vil dansk politi holde sig langt væk fra tunnelen, indtil situationen er ”normaliseret”, hvilket vi opfordrer kraftigt til. Så længe chaufførerne retter sig efter skiltningen på den danske side, har man efter politiets opfattelse handlet i god tro. Vi må derfor formode, at svensk politi udviser samme konduite som det danske, siger Jens Gjerløv.