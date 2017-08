Lufthavn skaber samarbejde på tværs

Torsdag 3. august 2017 kl: 12:05

VisitDenmarks nye strategi



Af: Redaktionen Hvert år servicerer de ti turistorganisationer de cirka 450.000 udenlandske rejsende, som lander i Jyllands største lufthavn. Billund Lufthavn er med over 90 direkte destinationer og godt 530 forbindelse med bare ét stop, et samlingspunkt for en fælles turistinformation, der guider turisterne videre til Jyllands og Fyns mange attraktioner. Samarbejdet har stået på i syv år uden hensyn til kommune- og bygrænser, men med et fælles ønske om at åbne turisternes øjne for de mange muligheder i Jylland og på Fyn.Nu har lufthaven sammen med VisitVejle, VisitFrederica, VisitKolding, VisitAarhus, VisitHorsens, VisitVejen, VisitOdense, VisitRømø-Tønder, VisitBillund samt VisitHerning lanceret en ny service i form af en app, der bærer navnet ’West Denmark’. En app, der skal gøre det endnu lettere at planlægge dagsrejser, udflugter og længere ferier i Jylland og på Fyn. Det sker primært, fordi oplevelserne skal kunne findes der, hvor de rejsende leder, og det er digitalt.Det utraditionelle samarbejde på tværs af kommune- og bygrænser, som app’en er et resultat af, flugter også fint med VisitDenmarks nye strategi ’Smart Tourism’. Den handler om at turistinformationen være uafhængig af tid og sted - 24/7 - 365, Always On.Marketingdirektør i VisitDenmark, Janne Grønkjær Henriksen hilser derfor det tætte samarbejde mellem Billund Lufthavn og de ti turistorganisationer omkring app’en velkommen.- Den nye app er helt i tråd med turisternes ønske om digital turistservice, lige når de ønsker det. For dem er det oplevelserne, der tæller. Derfor er det afgørende, at man tænker ud over eget område, hvis ambitionen er at være relevant for turisterne, som i stadig større grad bruger mobiltelefonen til at søge viden og inspiration, når de er ferie, siger hun.Samarbejdet mellem de mange turistorganisationer understøttes og hjælpes på vej af Billund Lufthavn, og det er kun de virksomheder og organisationer, der har indgået partnerskab med lufthavnen, der er med i app’en. Det er Billund Lufthavn, der står for driften af den fysiske turistinformation og det digitale univers.