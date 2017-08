Vin kan blive transporteret direkte til kunder uden for Europa.

Torsdag 3. august 2017 kl: 11:00

Af: Redaktionen Ifølge 2017-udgaven af VINEXPO/IWSR Global Study 2015-2020 forventes Kina at importere omkring 80 procent mere vin frem til og 2020. Denne stigning er del af en overordnet forventet stigning i importen på næsten 13 procent for hele Asien og Stillehavsregionen. Da Italien, Frankrig og Spanien står for 50 procent af den globale vinproduktion, giver det stigende forbrug i markeder uden for Europa mulighed for forsat at skabe vækst, selvom forbruget af vin falder i Europa.- Vores prioritet er at sikre, at vores kunder - uanset om de er forbrugere, producenter, vineksperter eller forhandlere - kan de få deres vin hvor og hvornår de vil og med sikkerhed for deres forsendelse gennem UPS, siger Nando Cesarone, der er President, UPS Europes.



Fra udvalgte lande i EU leverer UPS direkte til forbrugerne i Kina, Syd Korea og Japan, og nu også til Canada, den Dominikanske Republik, Hong Kong, Indien, Macao, Sydafrika, Schweiz, New Zealand, Philippinerne, Singapore, Taiwan og Thailand. Denne B2C-tjenesten udvider den allerede eksisterende B2B-tjeneste, der både sker både på paller og uden - og som allerede dækker globalt.





Forbrugere i EU kan også drage fordel af UPS's vinforsendelsesservice, da de kan sende deres nye yndlingsvin hjem fra ferien med ro i sindet.





Til alle destinationer tilbyder UPS certificeret og sikker emballage, der er specielt designet til transport af vinflasker (op til 12 flasker almindelig vin per kasse og op til 6 flakser mousserende vine), der kan bestilles gennem UPS's call centre.





Kunder der vil sende vine fra Frankrig og Italien kan også drage fordel af Customized Declared Value for Wine-programmet. UPS Capital tilbyder kunder, der benytter forhåndsgodkendt emballage, at de kan regne med kombineret forsendelse og beskyttelse for op til 500 euro. Hvis forsendelsen værdisættes højere, kan man tilkøbe ekstra forsikring op til den fulde detailpris. Kunder kan være sikre på, at deres vine kommer sikkert frem til den ønskede destination. Hvis vinen af en eller anden grund bliver beskadiget under transporten, vil værdien af vinen og transportomkostningerne blive refunderet.





Det er afsenderes ansvar at kende og leve op til de relevante love og forordninger.





Vin-forsendelser kan leveres til følgende lande



Destinationer uden for EU



Argentina

Monaco

New Zealand

Canada**

Norge

Kina

Philippinerne

Dominikanske Republik

Singapore

Hong Kong

Sydafrika

Indien**

Sydkorea

Japan

Schweitz

Liechtenstein

Taiwan

Macau

Thailand

Mexico





Destinationer i EU:



Østrig***

Grækenland

Rumanien

Belgien

Ungarn

Slovakiet***

Bulgarien

Irland***

Slovenien

Kroatien***

Italien

Spanien***

Cypern

Letland***

Sverige

Tjekkiet***

Litauen***

Storbritannien

Danmark

Luxembourg

Estland***

Malta

Finland

Holland

Frankrig

Polen***

Tyskland***

Portugal



*Imports only from the listed non-EU countries and select EU countries (Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Romania, Slovenia, Sweden, UK)

**Some areas are restricted

***Direct-to-consumer wine imports permitted only from other EU countries





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.