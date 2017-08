Busselskab fra Brørup vil være lokal - i Kolding

Torsdag 3. august 2017 kl: 07:44

Af: Redaktionen Busselskabet, der er et kendt selskab i Syd- og Sønderjylland, udvider med overtagelsen af Bjerts Bussers domicil i Kolding sine aktiviteter mod øst - i Kolding, hvor Brørup-virksomheden i forvejen er busleverandør på en flerårig kontrakt for Kolding kommune.- Vores synlighed i Kolding og på Koldingegnen har givet os stor vækst i dette område, der gennem de seneste år har været præget af høj aktivitet med efterfølgende ekspansion i såvel erhvervslivet som uddannelsesinstitutioner. Det er faktorer, der også giver et øget behov for bustransport, siger indehaver og direktør i Papuga A/S, Carsten Papuga.Denne positive udvikling i området vil Papuga A/S gerne være en endnu større del af.- Derfor har vi nu overtaget Bjerts Bussers domicil på Essen 43 i Kolding. Dermed er vi for alvor blevet lokalt baseret og kommet endnu tættere på kundekredsen, siger Carsten Papuga, der peger på, at Papuga A/S har 46 års erfaring i branchen med kundetilpassede transportløsninger i ind- og udland.- Vi har oparbejdet et stort europæisk netværk af samarbejdspartnere inden for hotel, restaurant, underholdning og guider, siger han og forklarer, at busvirksomhed i dag markerer sig i Sydjylland inden for kortere busture for individuelle rejsende. Det sker blandt andet med en bred vifte af ture til eksempelvis messer, koncerter og sidst på året julemarkeder.- Vi kan skræddersy enhver rejse, så den er tilpasset præcist den enkelte virksomhed, forening eller uddannelsesinstitution. Sagt lidt populært - så kan vi levere hele pakken, siger Carsten Papuga.Papuga A/S råder over 15 moderne busser i størrelser fra 16 til 78 personer samt to VIP-busser, hvis kunderne vil gøre lidt ekstra for gæsterne.